Karadeniz inadı: kamyonetle konteyneri dik yamaça geri geri çıkaran köylü

Karadeniz inadı pratik bir çözümle sonuçlandı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Türkeli Köyünde yaşayan Sendoğan Yıldırım, kamyonetin kasasındaki konteyner evi köy yolunun en dik kısmına çıkarmak zorunda kaldı. Yamaç oldukça dik ve rampalı olması nedeniyle taşıma sırasında devrilme riski vardı; buna rağmen Yıldırım pes etmedi ve pratik bir yöntemle işi tamamladı.

Zorlu yol ve riskler:

Köy yolunun eğimi konteynerin yukarı taşınmasını güçleştiriyordu. Taşıma sırasında oluşabilecek dengesizlikler, konteynerin devrilmesine ya da aracın kontrolünü kaybetmesine neden olabilirdi. Bu tür koşullarda hem cesaret hem de büyük bir dikkat gerekiyordu.

Geri geri çıkışla uygulanan çözüm:

Sendoğan Yıldırım, çözümü Karadenizlilerin meşhur azim ve ustalığında buldu: konteyneri taşıyan aracı geri geri kullanarak dik yamaçı tırmandı. Bu yöntem, doğru yönlendirme ve dikkatli manevralarla uygulandı; çevredeki vatandaşlar da yapılan işi izledi ve yönteme hayran kaldı.

Görüntüler, hem cesaretin hem de yerel pratik zekânın birleştiği anları gösterdi. Yöntemin başarıyla sonuçlanması, bölge koşullarına adapte olma becerisinin bir örneği olarak değerlendirildi. O anları izleyenler, "Karadeniz inadı işte böyle olur" yorumları yaptı ve uygulama kısa sürede dikkat çekti.

Sonuç olarak, zor arazi şartları karşısında basit ama kararlı bir yaklaşımın nasıl etkili olabildiği somut bir şekilde görüldü; taşıma işlemi başarılı şekilde tamamlandı ve konteyner güvenli şekilde yerine yerleştirildi.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNE BAĞLI TÜRKELİ KÖYÜ’NDE SENDOĞAN YILDIRIM, ZORLU ARAZİ ŞARTLARINA RAĞMEN PES ETMEDİ. KÖY YOLUNUN OLDUKÇA RAMPALI VE DİK OLMASI, KONTEYNER EVİN YUKARI ÇIKARILIRKEN DEVRİLME RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRDİ. ANCAK SENDOĞAN YILDIRIM, ÇÖZÜMÜ KARADENİZLİLERİN MEŞHUR "İNAT VE AZMİNDE" BULDU. YILDIRIM, KONTEYNERİ TAŞIYAN ARACI GERİ GERİ KULLANARAK, ZORLU VE DİK YOKUŞTAN KÖYE ÇIKARMAYI BAŞARDI.