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Karadeniz kapısında hareketlilik: Trabzon havalimanı 21 ağustos'ta 150 uçakla rekor kırdı

Trabzon Havalimanı 21 Ağustos'ta iniş-kalkışlarla 150 uçağa ulaşarak günlük trafik rekoru kırdı; kapasite doluluğu ve turist hareketliliğinde belirgin artış görüldü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz kapısında hareketlilik: Trabzon havalimanı 21 ağustos'ta 150 uçakla rekor kırdı

Trabzon havalimanında günlük trafik rekoru

Trabzon Havalimanı, 21 Ağustos tarihinde gerçekleşen iniş ve kalkışlarla günlük 150 uçak sayısına ulaşarak tüm zamanların en yüksek günlük trafik seviyesini gördü. Bu uçuşların 81'i dış hat olarak kaydedildi; iniş-kalkış trafiğindeki bu yoğunluk havalimanının sınırlarını zorlayan bir performans olarak değerlendirildi.

kapasite ve yolcu hareketliliği:

Trabzon'un 3,5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası havalimanı geçen yıl tam kapasiteyle hizmet vermiş ve kapasite artışı yaşamıştı. Geçen yıl şehre gelen yabancı ziyaretçi sayısında 101 bin artış ile toplam 1 milyon 447 bin ziyaretçi kaydedilmişti. Bu veriler ışığında 21 Ağustos'taki uçuş rekoru, sezon boyunca gözlenen canlanmanın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

gelişen hatlar ve turizm stratejileri:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kente doğrudan bağlantıların artmasının turizme olumlu yansıdığını vurguladı. Açıklamada Tebriz'den yeni direkt uçuşların başladığı, Bakü ve Taşkent bağlantılarının sürdüğü belirtildi. Çin Büyükelçisi'nin ziyareti sonrasında Çinli turistleri Batum veya Taşkent üzerinden Trabzon'a çekme hedefi dile getirildi. Ayrıca Mısır pazarına yönelik çalışmalara başladıkları, Kahire ve İskenderiye'de tanıtım günleri planlandığı belirtildi.

Başkan Genç, Körfez bölgesinde yaşanan sıkıntılar ve Hürmüz Savaşı gibi dış etkenlere rağmen bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında daha da artış beklediklerini söyledi. Belediye başkanı, sokak ve caddelerde esnaf memnuniyetinin görüldüğünü, bunun şehir ekonomisi ve ülke cari dengesi açısından önem taşıdığını vurguladı. Genç, ayrıca bir futbolcu transferinin bile kentin tanıtımına katkı sağlayacak bir adım olduğunu ifade etti.

Havalimanındaki bu rekor günlük trafik, bölgeye yönelik talebin arttığını ve kentin tanıtım ile bağlantı stratejilerinin meyve verdiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yeni hatlar ve hedef pazar atakları, Trabzon'un turizm profilini daha da yükseltme potansiyeli taşıyor.

TRABZON HAVALİMANI 21 AĞUSTOS&#039;TA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK TRAFİK SAYISINA ULAŞTI.

TRABZON HAVALİMANI 21 AĞUSTOS'TA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK TRAFİK SAYISINA ULAŞTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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