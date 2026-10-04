Karadeniz vapuru cumhuriyetin seyyar vitrini olarak Ayvalık'ta anıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Bir Vapura Ne Sığar?" başlıklı programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'i dünyaya tanıtma amacıyla başlattığı Karadeniz Vapurunun 1926'daki tarihi yolculuğu yeniden gündeme getirildi. Etkinlik, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve katılımcılar görsel belgeler eşliğinde projenin ayrıntılarını dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik ve konuşmacılar:

Program, 29 Ekim Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi, KASAİD Ayvalık Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şubesi iş birliğiyle; Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi. Konuşmacı olarak görev yapan emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı-yazar Şerife Öztürk, sunumunda projeyi siyasi, kültürel ve toplumsal bağlamlarıyla değerlendirdi. Sunum, Hüseyin Çetin'in hazırladığı görsellerle desteklendi.

Projenin teknik ve tarihsel verileri:

Karadeniz Vapuru, 12 Haziran 1926'da İstanbul Galata'dan hareket etti. Yolculuk, 285 kişilik bir kadro ile gerçekleştirildi ve toplam 86 gün sürdü. Bu süre içinde vapur, 12 ülkedeki 16 limanı ziyaret ederek genç Cumhuriyet'in üretim, sanat ve kültür örneklerini sergiledi.

Vapurda sergilenen eserler ve ürünler, Cumhuriyet'in yeni yüzünü temsil edecek biçimde hazırlandı. Organizasyon, yalnızca ticari tanıtım değil; aynı zamanda yeni kurulan devletin modernleşme, kültürel açılım ve dış ilişkiler vizyonunun bir yansıması olarak sunuldu.

Uluslararası yankı ve simbiyotik anlam:

Etkinlikte aktarıldığı üzere, Karadeniz Vapuru'nun rotasında yer alan bazı limanlar, kısa süre öncesine kadar Türkiye ile savaşlarda karşı karşıya gelmiş devletlerin limanlarıydı. Bu durum, projenin barındırdığı diplomatik ve sembolik önemi güçlendiriyordu. Cumhuriyet, artık sahaya silah yerine üretim, kültür ve sanatla çıkıyordu.

Katılımcılara aktarılan değerlendirmelerde, seyyar sergi girişiminin dönemin koşullarında son derece iddialı olduğu; benzer tanıtım faaliyetlerine öncülük ettiğine ve Türkiye'nin uluslararası imajı açısından önemli bir kilometre taşı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Anlatının günümüze taşınması:

Şerife Öztürk, konuşmasında Karadeniz Vapuru'nu sadece bir deniz yolculuğu olmaktan çıkarıp, Cumhuriyet'in kurucu felsefesini ve yeni Türkiye'nin dünyadaki yer edinme kararlılığını simgeleyen kapsamlı bir tanıtım hamlesi olarak sundu. Sunumda, vapurun uğradığı limanlar, sergide yer alan materyaller ve yolculuğun toplumsal etkileri görsellerle detaylandırıldı.

Program, Atatürk'ün vizyonuyla hayata geçirilen Karadeniz Vapuru projesinin yaklaşık bir asır sonra Ayvalık'ta anılmasıyla son buldu. Katılımcılar, görsel belgeler ve tarihsel bilgiler eşliğinde Cumhuriyet tarihinin dikkat çekici bir sayfasını yeniden dinleme ve değerlendirme olanağı buldu.

"BİR VAPURA NE SIĞAR?" BAŞLIKLI ETKİNLİKTE KARADENİZ VAPURU'NUN YAPTIĞI TARİHİ YOLCULUK ANLATILDI.