karadenizbirlik 2026 sezonu için yağlık ayçiçeğinde ton başına 34 bin lira ön alım kararı

kısa özet:

KARADENİZBİRLİK, 2026 sezonu için yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 34 bin lira olarak belirledi. Açıklanan fiyat, geçen yılın ön alım fiyatı olan 29 bin lira ile karşılaştırıldığında yüzde 17,2 artışa işaret ediyor ve üretici gelirlerinin şekillenmesinde belirleyici olacak.

fiyat ve artış oranı:

Birliğin açıkladığı yeni ön alım fiyatı, üreticinin pazara sunacağı ürünün taban gelirini oluşturuyor. KARADENİZBİRLİK yönetimi, fiyat tespitinde üretici mağduriyetini ve piyasa istikrarını ön planda tuttuğunu belirtti. Yeni rakam, önceki yılın ton başına 29 bin lira seviyesinden yüzde 17,2 artarak 34 bin lira düzeyine çıktı.

verim artışı ve üretici açıklamaları:

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezonda dönüm başına ayçiçeği veriminin geçen yılın iki katından fazla gerçekleştiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Birlik yönetim kurulu olarak ön alım fiyatımızı ton başına 34 bin lira şeklinde belirledik. Üretici ortaklarının sigortası olan KARADENİZBİRLİK, imkanları ölçüsünde belirlediğimiz fiyat üzerinden ürün bedellerini ödeyecektir".

Erarslan ayrıca alınan ham maddeyle yüzde 100 saf ve helal sertifikalı KARADENİZBİRLİK marka ayçiçeği yağı üretildiğini; piyasa düzenlemesine katkı sağlanarak aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesine devam edileceğini belirtti. Birim alandaki verimin yanı sıra tohumların yağ oranını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

alım merkezleri ve uygulama:

Yeni sezon ürün alımları, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale ve Kırşehir'in yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 12 kooperatif ve alım merkezinde yapılacak. Alımların yeni sezon ürünü üzerinden gerçekleştirileceği ve KARADENİZBİRLİK'in kaynakları ölçüsünde belirlenen fiyat üzerinden ödemeleri sağlayacağı açıklandı.

Bu karar, hem üretici gelirlerinin öngörülebilirliğini artırmayı hem de piyasada dengeli bir arz-talep ilişkisi kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KARADENİZ YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (KARADENİZBİRLİK), 2026 SEZONU YAĞLIK AYÇİÇEĞİ ÖN ALIM FİYATINI TON BAŞINA 34 BİN LİRA OLARAK BELİRLEDİ. BİRLİĞİN AÇIKLADIĞI FİYAT, GEÇEN YIL TON BAŞINA 29 BİN LİRA OLAN ÖN ALIM FİYATINA GÖRE YÜZDE 17,2 ARTIŞ GÖSTERDİ.