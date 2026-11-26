Karadeniz saldırısında zarar gören Fortis, İstanbul Boğazı'ndan güvenle geçirildi

Karadeniz’de ekim ayı ortasında insansız hava aracı (İHA) saldırısında isabet alan ve yükü ile birlikte hasar gören Rus bayraklı FORTIS adlı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçirildi. Geçiş sırasında boğaz trafiği tedbir amaçlı kapatıldı; geminin söküm amacıyla İzmir Aliağa’ya sevk edileceği bildirildi.

Saldırı ve kurtarma süreci:

Novorossiysk Limanı’ndan Mersin istikametine giderken ekim ayı ortasında saldırıya uğrayan 108 metre uzunluğundaki FORTIS, içinde bulunan 3 bin 300 ton nohut yükü ve aldığı hasar nedeniyle Giresun açıklarına sürüklenmişti. Olayda mürettebattan 10 kişi tahliye edildi ve gemi Keşap kıyılarına kadar sürüklenip Giresun Limanına çekildi.

Limandaki kurtarma ve soğutma çalışmaları sırasında ambarındaki yükün yanması sonucu Giresun genelinde keskin bir yanık nohut kokusu yayıldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda 1985 yapımı, 3 bin 734 DWT kapasiteye sahip geminin hurdaya çıkarılmasına karar verildi.

Boğaz geçişi ve nakil planı:

Gemi, Marinsal Shipping'e ait Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Geçiş sürecinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-9 ve Mehmetçik römorkörleri refakat ederek işlemin güvenli şekilde tamamlanmasını sağladı.

Geçiş tamamlandığı after römorkörlerin yedekliğinde geminin söküm işlemlerinin gerçekleştirileceği İzmir Aliağa’ya sevk edileceği belirtildi. İşlem sırasında boğaz trafiğinin geçici olarak kapatılması ve refakat düzenlemeleri, deniz güvenliği açısından önlem amaçlı uygulandı.

KARADENİZ'DE İHA SALDIRISINDA HASAR ALAN 3 BİN 300 TON NOHUT YÜKLÜ RUS BAYRAKLI "FORTIS" ADLI KURU YÜK GEMİSİ, RÖMORKÖRLER EŞLİĞİNDE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİRİLDİ.