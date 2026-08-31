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Karadeniz'de horon ve dualarla deniz sezonuna umutlu adım

Samsun'da 2026-2027 deniz av sezonu Canik Balıkçı Barınağı'nda horon, kolbastı ve dualarla açıldı; yetkililer bereket ve güven diledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 23:18

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz'de horon ve dualarla deniz sezonuna umutlu adım

Samsun'da balıkçılar yeni av sezonuna ritim ve dua ile başladı

Denizlerde balıkçılık av sezonunun açılması vesilesiyle düzenlenen 2026-2027 Yılı Denizlerde Balıkçılık Av Sezonu Açılış Etkinliği, Samsun Canik Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşmaları öncesi katılımcılar tarafından horon ve kolbastı gösterileri sunuldu; balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek uğurlu bir başlangıç yaptı.

Samsun'da organizasyon ve katılımcılar:

Programa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve balıkçı aileleri katıldı. Yetkililer, yeni sezonun tüm balıkçılar için sağlıklı, bereketli ve güvenli geçmesini diledi.

Sektörün boyutu ve ekonomiye katkısı:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, balıkçılık sektörünün il ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti. Yılmaz, 'Balıkçılar 5 aydır bu günü sabırsızlıkla beklediler. Bu av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Samsun su ürünleri potansiyeli yüksek olan bir il. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 636 adet ruhsatlı balıkçı gemimiz var. 498'i denizde faaliyet yürütüyor. 4 bin 335 kişi de bu teknelerde ruhsatlı faaliyet gösteriyor. Binlerce insanımıza su ürünleri iş ve aş sağlıyor,' dedi.

Yılmaz, 2025 verilerini aktararak ilde avcılıktan elde edilen ürün miktarının 59 bin ton, yetiştiricilikten elde edilen ürünün 14 bin 400 ton olduğunu ve toplam üretimin 73 bin 400 ton olduğunu belirtti. Ayrıca 2025 yılında yapılan su ürünleri ihracatının 19 bin ton olduğunu ve bunun il ekonomisine 122 milyon dolar katkı sağladığını vurguladı; ihracat pazarları arasında AB ülkeleri, Rusya, Japonya, ABD ve Kore'nin yer aldığını kaydetti.

Etkinlik, duaların edilmesi ve gemilerin Karadeniz'e açılmasıyla son buldu. Yetkililer ve balıkçılar, yeni sezonun hem deniz hem de ekonomi için hayırlı geçmesini temenni etti.

DENİZLERDE BALIKÇILIK AV SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA SAMSUN’DA BALIKÇILAR YENİ SEZONA HORONLAR...

DENİZLERDE BALIKÇILIK AV SEZONUNUN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA SAMSUN’DA BALIKÇILAR YENİ SEZONA HORONLAR VE DUALARLA "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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