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Karadeniz’de palamut bolluğu: 3 saatte 15 bin balık limana getirildi

Amasra’dan açılan tekneler, Kastamonu Cide açıklarında 3 saatte yaklaşık 15 bin palamut avladı; bin 500 kasa Cide Limanı’na getirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:02

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karadeniz’de palamut bolluğu: 3 saatte 15 bin balık limana getirildi

Karadeniz’de palamut bolluğu: 3 saatte 15 bin balık limana getirildi

Bartın’ın Amasra ilçesinden açılan balıkçılar, Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında yalnızca üç saat içinde denizi kasa kasa palamutla doldurdu. Teknelere yüklenen balıkların çoğu yaklaşık birer kilogram ağırlığında olup, avın limana gelmesiyle tezgâhlarda fiyatlar düştü.

bol avın boyutları:

Balıkçılar tarafından bildirilen verilere göre ağlarda yakalanan miktar toplamda 15 bin palamut olarak kaydedildi. Bu miktar, teknelerde bin 500 kasa olarak taşındı ve Cide Limanı’na yanaştırıldı. Avın kısa sürede gerçekleşmesi dikkat çekti: balıklar üç saat içinde kıyıya getirildi.

balıkçıların sözleri ve av yöntemi:

İlk kez bu kadar büyük bir av yaşadığını belirten balıkçı Davut Azaklı, 'Bin 500 kasa balık, yani 15 bin adet palamut ediyor. Amasra Limanı’ndan öğlen saatlerinde çıktık, akşamüstü Cide Limanı’na geldik. İki ağ yaptık, iki ağda da toplamda 15 bin civarında palamut yakaladık. Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu' dedi. Azaklı, daha önce en fazla bin kasa civarı tuttuklarını, ancak bu avın şimdiye kadarki en yüksek miktar olduğunu vurguladı.

piyasa etkisi ve tüketiciye yansıması:

Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamutların tanesi, avın limana ulaşmasının ardından tezgâhlarda 40 liraya kadar geriledi. Bu fiyat düşüşü, yerel halk ve tezgâh alıcıları için olumlu karşılandı; balığın bol olması hem satışları hızlandırdı hem de tüketiciye daha erişilebilir fiyatlar sundu.

BARTIN’DAN KARADENİZ’E AÇILAN VE KASTAMONU AÇIKLARINDAN BALIK AVINA ÇIKAN BALIKÇI TEKNESİ, 3 SAAT...

BARTIN’DAN KARADENİZ’E AÇILAN VE KASTAMONU AÇIKLARINDAN BALIK AVINA ÇIKAN BALIKÇI TEKNESİ, 3 SAAT İÇERİSİNDE BİN 500 KASA DOLUSU TOPLAMDA 15 BİN ADET PALAMUT TUTARAK CİDE LİMANINA YANAŞTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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