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Karadeniz'de palamut bolluğu sofralara uygun fiyatla geliyor

1 Eylül av sezonuyla birlikte palamut üretimi arttı, 800–900 gramlık balıklar tanesi 50 liraya düştü; vatandaşlar uygun fiyat için tezgâhlara koştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz'de palamut bolluğu sofralara uygun fiyatla geliyor

Karadeniz'de palamut bolluğu tezgâhlara düştü

1 Eylül'de başlayan balık av sezonunun ardından Karadeniz'de palamut avı artınca tezgâhlarda fiyatlar yarı yarıya geriledi. Özellikle 800-900 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 lira seviyesine indi; bu durum hem satış hacmini hem de tezgâh önündeki yoğunluğu artırdı.

tezgâhlarda fiyatlar ve paket satışlar:

Sezon başında tanesi 100 liradan satılan palamut, avın artmasıyla birlikte fiyat düşüşü yaşadı. Bazı tezgâhlarda 4 palamut 200 liraya, daha küçük boydaki balıklardan oluşan paketler ise 5 palamut 200 liradan satışa sunuldu. Satıcılar kâr marjlarını düşürerek tüketicilere uygun fiyat sağladı.

Balıkçı Aydın Ceylan, gelişmeyi şöyle özetledi: "Biz kendimizden de fedakârlık yaparak bugün 50 liradan satışa başladık. Kâr marjını aşağı çektik, halk bol bol yesin. 4 tanesi 200 lira olanların tanesi 800-900 gram geliyor. Süper bir rağbet var."

Diğer bir balıkçı Gökmen Ceylan ise vatandaşların paket alışlarına dikkat çekti: "Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira."

vatandaşların tepkisi ve tüketim eğilimleri:

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar ucuz palamuda yoğun ilgi gösterdi; bazı aileler hemen tüketmek için alırken, bazıları kış ayları için stoklama yapıyor. Tezgâh önlerinde oluşan yoğunlukta, müşteriler arasında balık pişirme yöntemleri ve saklama önerileri de paylaşıldı.

Palamut bolluğu hem tüketici cephesinde memnuniyet yarattı hem de tezgâhları canlandırdı. Satıcılar geçici de olsa artan satış hacminden memnun görünürken, fiyatlardaki bu düşüşün sezon süresince devam edip etmeyeceği av yoğunluğuna bağlı olacak.

KARADENİZ&#039;DE PALAMUT AVININ BOLLAŞMASIYLA BİRLİKTE FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ. YAKLAŞIK 800-900...

KARADENİZ'DE PALAMUT AVININ BOLLAŞMASIYLA BİRLİKTE FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ. YAKLAŞIK 800-900 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ PALAMUTLARIN TANESİ 50 LİRADAN SATIŞA SUNULURKEN, VATANDAŞLAR UCUZ BALIĞA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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