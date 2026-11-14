Karadeniz'de palamut bolluğu, torik ve lakerda sezonu kapıda

Karadeniz'de palamut büyümesi tezgâhlara yansıdı:

Samsunlu balıkçılar, 1 Eylül'den itibaren satışa sundukları palamutların beklenen büyümeyi gösterdiğini, sezonun ilk günlerindeki küçük 'çingene palamudu' olarak adlandırılan 300 gramlık balıkların zaman içinde beslendikleri ortam sayesinde hızla irileştiğini bildiriyor. Bölgedeki avcılığın ve besin zincirinin etkisiyle palamutlar önce normal boyuta, ardından kestane palamudu sınıfına ulaştı; bu gelişme tüketicinin tezgâha yansıyan ürün çeşitliliğini de değiştiriyor.

Satış ve fiyatlar:

Balık satıcısı Onurcan Köse sezon başından beri palamut bolluğunun sürdüğünü ve palamutların şu anda ortalama 1 kilo 250 gram geldiğini belirtti. Köse, palamutların tanesini 75 TL'den sattıklarını; bolluğun fiyatları makul tuttuğunu ve bunun da tüketimi artırdığını söyledi. 'Balık "bedava" diyebiliriz' diyen Köse, geçen yıl hamsinin sezonu kapattığını, bu yıl ise palamutun benzer şekilde öne çıktığını vurguladı.

Aynı dönemde diğer balık fiyatları da tezgâhlarda yer alıyor: mezgit ve istavritin kilosu 200 TL, hamsinin kilosu 250 TL, somonun tanesi 200 TL, barbunun kilosu 200-300 TL, çipuranın kilosu 450 TL ve levreğin tanesi 550 TL olarak satılıyor. Köse, fiyatların makul olmasının talebi canlı tuttuğunu ve satışların istikrarlı seyrettiğini aktardı.

Günlük satış adetleri ve işleyiş:

İşletmenin günlük palamut satışı konusunda da bilgiler veren Köse, günde ortalama 250 kasa palamut satıldığını; bunun dışında diğer türlerden yaklaşık 100 kasa daha satış gerçekleştirdiklerini söyledi. Hava koşullarının şu ana kadar işlere olumsuz yansıması olmadı ve satışlar standart şekilde devam ediyor.

Gelecek dönem: torik ve lakerda:

Balıkçılar, palamutların büyüme eğiliminin devam etmesi halinde kısa süre içinde tezgâhlarda 3–4 kilograma ulaşan toriklerin görünmeye başlayacağını, bununla birlikte lakerda yapımının da bölgedeki işlerin gündemine gireceğini belirtiyor. Köse, 'Bu mevsimden sonra palamut büyümeye devam eder. Bundan sonrası torik olur. Yakında o toriklerle lakerda yapımına başlanır' sözleriyle önümüzdeki döneme dair beklentiyi özetledi.

Sonuç olarak Karadeniz kıyısındaki avcılık ve balıkçılık hareketliliği, sezonun bu döneminde hem tezgâhlarda çeşitliliği artırıyor hem de tüketiciye daha fazla uygun fiyatlı seçenek sunuyor. Balıkçılar, palamut bolluğunun sürdüğü sürece hem satışların iyi gideceğini hem de torik ve lakerda döneminin yakın olduğunu ifade ediyor.

Palamut devleşti, gözler torikte