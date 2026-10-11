Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Karadeniz'de palamut sezonu ağları alt akıntıyla zorluyor

Karadeniz'de 2005'ten bu yana en yoğun palamut avı yaşanırken, Trabzon açıklarında ağlar suyun içten akması ve yoğun av nedeniyle yırtılarak zarar görüyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karadeniz'de palamut sezonu ağları alt akıntıyla zorluyor

bölgede av yoğunluğu:

2005 yılından bu yana en yoğun palamut avını yaşadıklarını belirten balıkçılar, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Hopa açıklarında sürdürülen avların denizde beklenmedik zorluklar çıkardığını aktardı. Ekipler, yoğun av nedeniyle ağlara binen yükün yanı sıra deniz koşullarının da zaman zaman ağlarda kopma ve yırtılmalara yol açtığını söyledi.

ağlara verilen hasar ve nedenleri:

Tekne personeli Onur Çınar, denizin yüzeyinin sakin görünmesine karşın suyun içten akması nedeniyle ağların zarar gördüğünü vurguladı: "Sular üstten normal ve sakin görünse de alttan adeta dere gibi akıyor. Bu durum da ağları patlatıp yırtabiliyor." Çınar, dalgaların ağlara fazla etkisi olmadığını, rüzgârın ise daha etkili olduğunu dile getirdi.

Yırtılan ağların onarımı için tekneler Trabzon'daki Faroz limanı'na demirleyip tamir çalışmalarına başladı. Personel, hazırlıkları tamamladıktan sonra yeniden denize açılacaklarını belirtti; tamir ve hazırlık işlerinin genellikle yaklaşık bir saat sürdüğü kaydedildi. Çınar, işe başlarken "Vira bismillah" diyeceklerini söyledi.

Çınar, balıkçılığın riskli bir meslek olduğunu ve sulardan kaynaklı hasarların zaman zaman kaçınılmaz olduğunu ifade etti: "Zarar olmadan bu iş yürümüyor." Ayrıca palamut avı bu tempoyla devam ederse sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini de ekledi.

AKINTI NEDENİYLE ZARAR GÖREN AĞLARIN TAMİRİ İÇİN PALAMUT AVINA KISA BİR MOLA

AKINTI NEDENİYLE ZARAR GÖREN AĞLARIN TAMİRİ İÇİN PALAMUT AVINA KISA BİR MOLA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi
images

Adana ticaret odası yönetiminde yeni dönem: Mehmet Şahbaz başkan
images

Eylül bereketi: İzmir tezgahlarında palamut yükselişiyle 9 bin tonu aştı
images

Tarladan fabrikaya: Amasya'da şeker pancarı sezonu başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Park manevrasında hata: Beşiktaş'ta otomobil binanın bahçesine uçtu

Eskişehir heyeti günyüzü'nde BBP lideri Mustafa Destici ile buluştu

Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı

Yukarı Hereke'de yıllara yayılan husumete barışla nokta kondu

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi