Karadeniz'de tropik seralar: 20 türle yeni tarım fırsatları

Projenin amacı ve kapsamı:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde kurulan deneme seralarında, Karadeniz ikliminde tropikal ürünlerin yetiştirilip yetiştirilemeyeceği üzerine çalışmalar yürütülüyor. Proje, bölge tarımına yeni alternatifler kazandırmayı, üreticilere farklı ürün seçenekleri sunmayı ve iklim değişikliğine karşı alınabilecek tedbirleri uygulamalı olarak göstermeyi amaçlıyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler serada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Güler, Ordu'nun verimli toprakları ve çalışkan insan gücüne vurgu yaparak tarım ve hayvancılığa verilen desteğin yeni ürünlerle genişletileceğini; mango, muz, çarkıfelek ve ejder meyvesi gibi türlerde denemeler yapıldığını belirtti. Çalışmaların eğitim amaçlı da kullanılacağını, okullar ve ziraatla uğraşanların serayı görmelerinin teşvik edildiğini ifade etti.

Sera üretimi ve yetiştirilen türler:

Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki serada yapılan denemeler kapsamında 20 farklı tropikal meyve yetiştiriliyor. Üretimi gerçekleştirilen türler şu şekilde: Mango, avokado, muz, kumkuat, yıldız meyvesi, tamarillo, black sapote (Çikolata meyvesi), kahve, ejder meyvesi, kaymak ağacı (feijoa), mayer limon, pawpaw, ananas, beyaz çikolata meyvesi (white sapote), naşi armudu, Surinam kirazı, longan, jack fruit, gül elması ve passiflora.

Proje yetkilileri, elde edilecek sonuçların üreticilere yol gösterici olacağını ve başarılı çeşitlerin bölgeye adaptasyonuyla yerel ekonomiye katkı sağlayacağını vurguluyor. Deneme üretimleri, sağlanan teknik destekle birlikte ticarileşme potansiyeli olan yeni sektörlerin önünü açmayı hedefliyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, SERADA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK ÜRETİM HAKKINDA BİLGİ ALDI.