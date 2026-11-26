Karadeniz'de hasar gören FORTIS'in nakliyesi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de ekim ayı ortasında insansız hava aracı (İHA) saldırısında isabet alan Rus bayraklı FORTIS adlı kuru yük gemisi, römorkörler eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Gemi, içinde bulunan 3 bin 300 ton nohut yükü ve aldığı hasar nedeniyle daha önce Giresun kıyılarına sürüklenmiş, mürettebat tahliyesi ve kurtarma çalışmaları yapılmıştı.

kaza ve kurtarma süreci:

Novorossiysk'ten Mersin'e seyrederken saldırıya uğrayan 108 metre uzunluğundaki geminin 10 kişilik mürettebatı tahliye edildi. Giresun'un Keşap ilçesi kıyılarına sürüklenen ve Giresun Limanı'na çekilen FORTIS'te başlatılan kurtarma ve soğutma operasyonları sırasında, ambarındaki yükün yanması sonucu kent genelinde keskin bir yanık nohut kokusu yayıldı.

Teknik incelemeler sonucunda, 1985 yapımı ve 3 bin 734 DWT taşıma kapasiteli geminin hurdaya çıkarılmasına karar verildi. Bu karar doğrultusunda gemi, Marinsal Shipping'e ait Marinsal III römorkörü tarafından Giresun'dan çekilerek nakil için hazır hale getirildi.

boğaz geçişi ve söküm için Aliağa'ya sevk:

Marinsal III tarafından İstanbul Boğazı açıklarına getirilen FORTIS'in boğaz geçişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-9 ve Mehmetçik römorkörlerinin refakatiyle güvenli şekilde gerçekleşti. Geçiş sırasında İstanbul Boğazı trafik kapanırken, seyrin tamamlanmasının ardından geminin söküm işlemlerinin yapılacağı İzmir Aliağa'ya sevk edileceği bildirildi.

Nakil sırasında Marinsal III römorkörünün yedekliğinin sağlandığı ve söküm sürecinin Aliağa'da gerçekleştirileceği aktarılırken, yetkililer güvenlik ve çevresel riskleri minimalize etmek için işlemlerin koordineli sürdürüleceğini belirtti.

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