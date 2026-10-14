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Karadeniz'i Diyarbakır'a bağlayacak ulaşım aksı, bölgesel dönüşümü hızlandıracak

Akbaş: Bakan Uraloğlu'nun kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol vaadi Diyarbakır iş dünyasını memnun etti; üretim, ihracat ve istihdam desteklenecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Karadeniz'i Diyarbakır'a bağlayacak ulaşım aksı, bölgesel dönüşümü hızlandıracak

Ulaştırma yatırımı Diyarbakır'ın kalkınmasında ne anlama geliyor:

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol açıklamasını iş dünyası adına memnuniyetle karşıladı. Akbaş, söz konusu projenin Diyarbakır için sadece bir yol yatırımı olmadığını; üretim, sanayi, ihracat, turizm ve istihdamı doğrudan etkileyen stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Kapsam ve ekonomik etkileri:

Akbaş, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır’a uzanan bu aksın güçlendirilmesinin bölgesel ticaretin ve lojistiğin çehresini değiştireceğini vurguladı. Güçlü ulaşım altyapısı ile lojistik maliyetlerinin düşeceğini, sanayicinin rekabet gücünün artacağını ve yatırımcıların bölgeye ilgisinin güçleneceğini ifade etti. Diyarbakır'ın genç nüfusu, tarımsal zenginlikleri, sanayi potansiyeli ve girişimci yapısı dikkate alındığında bu tür bağlantıların şehirdeki ekonomik hareketliliği artıracağını söyledi.

Akbaş, projenin bölgesel ticareti canlandıracağını, şehirlerin yalnızca geçiş noktası olmaktan çıkarak üretim ve ihracat merkezlerine dönüşmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bu dönüşümün kısa vadede işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracağını, orta ve uzun vadede ise istihdam ve yeni yatırım olanaklarını artıracağını kaydetti.

Altyapı öncelikleri ve beklentiler:

DİSİDER Başkanı, açıklanan karayolu projesinin kararlılıkla sürdürülmesini; Diyarbakır bağlantısının planlanan ulaşım ağı içinde güçlü bir şekilde yer almasını ve demiryolu yatırımlarında şehrin öncelikli konumda değerlendirilmesini talep etti. Akbaş, bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dernek olarak Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelini açığa çıkaracak projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Akbaş, ulaşım yatırımlarının şehirleri birbirine bağlamanın ötesinde 'üretimi pazarlara, yatırımı fırsatlara, insanları geleceğe bağladığını' vurguladı. DİSİDER, açıklanan aksın etkin biçimde planlanıp hayata geçirilmesinin bölgesel kalkınma açısından belirleyici olacağını ifade etti.

DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU

DİSİDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEYHMUS AKBAŞ (ORTADA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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