Karadeniz'in hırçın dalgaları milli takımı belirleyecek

Samsun'da yeni bir başlangıç:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Cankurtarma Sportif Deniz Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı. Organizasyon, Denizevleri Atakum Plajı'nda gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 100 sporcu Karadeniz'in zorlu koşullarında dereceye girmek ve milli takıma girebilmek için yarışıyor. Etkinlik Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Spor Toto ile iş birliği içinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarışma branşları ve katılım:

Şampiyonada sporcular; surf race (açık su yüzme yarışı), rescue tube race (kurtarma kemerli yarış), rescue tube rescue (kurtarma kemeri ile takım yarışması), run-swim-run (koşu-yüzme-koşu), beach flags (bayrak kapma), beach sprint (90 metre plaj hız koşusu) ve beach run (1 kilometre plaj koşusu) olmak üzere 7 farklı kategoride yarışıyor. Farklı illerden gelen sporcular, belediyenin sağladığı altyapı ve sahil koşullarında performanslarını sergiliyorlar.

Milli takım seçmeleri ve uluslararası hedefler:

TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Kutlu, organizasyonun Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini vurguladı ve yarışların sonunda 4 sporcunun milli takıma seçileceğini belirtti. Kutlu, Atakum bölgesinin sunmuş olduğu saha koşullarından övgüyle söz ederek, olumsuz hava şartlarına rağmen yarışların başarılı geçtiğini ve valilik ile belediyenin desteklerinin belirleyici olduğunu ifade etti.

TSSF Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Levent Çavaş ise organizasyonun uluslararası müsabakalara hazırlık açısından önem taşıdığını anlattı. Çavaş, Roma'da yapılan havuz disiplini turnuvasında sporcuların Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlatarak, Aralık ayında Güney Afrika'da yapılacak dünya şampiyonasına yönelik milli takım seçmelerinin niteliğinde bir yarışma yapıldığını söyledi. Çavaş ayrıca Karadeniz'in dalga ve akıntı yapısının uluslararası koşullara benzerlik gösterdiğini belirterek bölgenin bilinçli olarak tercih edildiğini kaydetti.

Organizasyon yetkilileri, gösterilen ev sahipliği ve destek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığına teşekkürlerini iletti. Yarışlar, hem bireysel hem de kulüpler düzeyinde takip ediliyor ve şampiyonanın sonuçları milli takım kadrosunu şekillendirecek.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ DÜZENLENEN CANKURTARMA SPORTİF DENİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SAMSUN'DA BAŞLADI.