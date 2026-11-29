Olayın gelişimi:

Zonguldak’ta etkili olan kuvvetli rüzgar, Karadeniz’de dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Liman Caddesi boyunca kayalıklara çarpan dalgalar metrelerce yükselirken, zaman zaman 7 metrelik istinat duvarını aştı. Sahil şeridinde dalgaların kıyıya vurması ve köpüklerin geniş alanlara taşması görüldü.

Kent merkezinde de rüzgarın etkisi hissedildi; ağaçlar şiddetle sallanırken, yüksek direklerdeki Türk bayraklarının dalgalanışı kameralara yansıdı. Dalgaların kayalıklara vurması ve kıyıya taşması, sahil yolunda ve liman bölgesinde gözlemlenen en belirgin etkiler oldu.

Meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için yayımladığı uyarıda doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın saatte 75 ila 90 kilometre hıza ulaşacağını bildirdi. Kurumun 27 Kasım tarihli açıklamasında deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji, fırtınanın 1 Aralık Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesini bekliyor.

Deniz ulaşımı ve alınan tedbirler:

Yetkililer, açıklamalarında deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara işaret etti ve sahil kesiminde temkinli olunması çağrısında bulunuldu. Bölgedeki liman ve sahil güvenlik ekipleri ile yerel birimler, olası zararları sınırlamak için durum takibi yapıyor. Vatandaşların sahil hattından uzak durması ve yetkililerin uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.

ZONGULDAK'TA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE KARADENİZ'DE DEV DALGALAR OLUŞTU. LİMAN CADDESİ'NDE KIYIYA VURAN DALGALAR ZAMAN ZAMAN 7 METRELİK İSTİNAT DUVARINI AŞTI.