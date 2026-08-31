Karadenizli balıkçıların horonlu uğurlamasıyla av sezonu başladı

Karadeniz'de yeni sezon coşkusu

Samsun'da düzenlenen 2026-2027 Yılı Denizlerde Balıkçılık Av Sezonu Açılış Etkinliği, horon ve kolbastı gösterileriyle başladı. Canik Balıkçı Barınağı'nda bir araya gelen balıkçılar, dini dualar eşliğinde ve 'Vira Bismillah' nidalarıyla teknelerini Karadeniz'e uğurladı.

Etkinlikteki katılımcılar ve konuşmalar:

Programa Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen ve çok sayıda balıkçı ailesi katıldı. Açılış konuşmalarında yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli olması temenni edildi.

Samsun'un su ürünleri potansiyeli ve ekonomik katkısı:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz etkinlikte, ildeki balıkçılık altyapısı ve üretim verilerini paylaştı. İlde 5 balıkçı barınağı bulunduğunu, 636 adet ruhsatlı balıkçı gemisi olduğunu ve bunun 498'inin denizde faaliyet yürüttüğünü belirtti. Bu teknelerde 4 bin 335 kişinin ruhsatlı olarak çalıştığı, sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığı vurgulandı.

Yılmaz, 2025 yılı verilerine göre avcılıktan elde edilen su ürünleri üretiminin 59 bin ton, yetiştiricilikten elde edilen üretimin ise 14 bin 400 ton olduğunu; toplam üretimin 73 bin 400 ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca 2025'te yapılan su ürünleri ihracatının 19 bin ton olduğu ve bu ihracatın ilin ekonomisine 122 milyon dolar katkı sağladığına dikkat çekti.

Etkinlik duaların okunması ve gemilerin denize açılmasıyla son buldu; bölge yetkilileri ve balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Karadenizli balıkçılar yeni sezona horon ve dualarla ‘Vira Bismillah’ dedi