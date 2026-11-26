Karadon Gelik'te üretim sırasında kömür kayması: iki işçi yaralandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı bir maden ocağında üretim sırasında meydana gelen iş kazasında iki işçi yaralandı.

kazanın ayrıntıları:

Olay, TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Üretim sırasında kömürün kayması sonucu E.Y. (33) ve H.Ö. (23) adlı işçiler yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK’TA TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA (TTK) AİT MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA 2 İŞÇİ YARALANDI. EKİPLER TARAFINDAN OCAKTAN ÇIKARTILAN İŞÇİLER, ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.