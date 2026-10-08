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Karaelmas Ekspresi ilk seferinde yoğun ilgi gördü, ekim-kasım sefer tarihleri açıklandı

Turistik Karaelmas Ekspresi 2026'nın ilk seferini yüzde 87 dolulukla tamamladı; 208 yolcu katıldı ve ekim-kasım için üç yeni sefer tarihi ilan edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karaelmas Ekspresi ilk seferinde yoğun ilgi gördü, ekim-kasım sefer tarihleri açıklandı

Karaelmas Ekspresi 2026'nın ilk seferini yüksek dolulukla tamamladı

Turistik Karaelmas Ekspresi, 2026 yılının ilk seferini yüzde 87 doluluk oranıyla tamamladı. Yolculuğa toplam 208 yolcu katıldı ve tren, Zonguldak Tren Garı'na ulaştığında Madenci Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla karşılandı.

ilk seferde neler yaşandı:

Sefer boyunca Ankara Rehber Odası'na bağlı 40 profesyonel turist rehberi de programda yer aldı. Rehberler, yolculuk rotasında bulunan Yenice, Zonguldak, Çankırı ve Kalecik gibi noktaları ziyaret ederek doğal alanları ve sanayi mirasını yerinde inceledi.

ekim ve kasım ayı sefer programı:

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan duyuruda, ekim ve kasım aylarında üç yeni seferin düzenleneceği bildirildi. Açıklanan tarihler 16-18 Ekim, 30 Ekim-1 Kasım ve 13-15 Kasım olarak yer aldı.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirildi. İlk seferde kaydedilen yüksek doluluk, bölgesel turizm ve sanayi mirası odaklı programlara yönelik ilginin devam ettiğine işaret ediyor.

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ, 2026 YILININ İLK SEFERİNİ YÜZDE 87 DOLULUK ORANIYLA TAMAMLADI. TOPLAM...

TURİSTİK KARAELMAS EKSPRESİ, 2026 YILININ İLK SEFERİNİ YÜZDE 87 DOLULUK ORANIYLA TAMAMLADI. TOPLAM 208 YOLCUNUN KATILDIĞI YOLCULUĞUN ARDINDAN EKİM VE KASIM AYLARINDA DÜZENLENECEK ÜÇ YENİ SEFERİN TARİHLERİ AÇIKLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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