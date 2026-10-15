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Karagedik mevkiinde kontrolden çıkan TOFAŞ refüje çıktı: iki kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolu Karagedik mevkiinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TOFAŞ marka otomobil refüje çıktı; kazada 2 kişi yaralandı, ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karagedik mevkiinde kontrolden çıkan TOFAŞ refüje çıktı: iki kişi yaralandı

Karagedik mevkiinde kontrolden çıkan TOFAŞ refüje çıktı: iki kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolu Karagedik mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TOFAŞ marka otomobil refüje çıkarak durdu. Olayda iki kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve durumlarına göre ambulanslarla hastanelere nakledildiler.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili çalışmalar başlatıldı; yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı ve kaza nedeniyle yolun ilgili bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

ELAZIĞ’DA KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN REFÜJE ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2...

ELAZIĞ’DA KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN REFÜJE ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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