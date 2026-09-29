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Karagöbek mevkisinde seyir halindeki çekicide motor alev aldı, itfaiye söndürdü

Karagöbek mevkisinde seyir halindeki bir çekicide motor kısmında yangın çıktı; Erzurum itfaiyesi müdahalesiyle söndürüldü, çekicide maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 29 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karagöbek mevkisinde seyir halindeki çekicide motor alev aldı, itfaiye söndürdü

Karagöbek mevkisinde çekicide yangın söndürüldü

Erzurum-Tortum kara yolu üzerindeki Karagöbek mevkisinde seyir halindeki bir oto çekicide motor bölümünden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen çekicide motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre sürücü, dumanları fark edince aracı sağ şeride çekti ve durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yangının çevreye sıçramasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale etti.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında ve kararlı çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale sonucu can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çekicide büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

ERZURUM-TORTUM KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ÇEKİCİDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ERZURUM-TORTUM KARAYOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ÇEKİCİDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMAZKEN ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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