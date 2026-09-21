Karagöl dağlarında çengel boynuzlu dağ keçileri sabahın sessizliğini böldü

karşılaşma anı:

Doç. Dr. İlhan Karabıçak, Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli bir genel cerrah olarak boş vakitlerinde bölgenin doğal alanlarını profesyonel ekipmanıyla kayıt altına alıyor. Samsun'dan yola çıkarak ulaştığı Karagöl Dağları'nda yürüyüş yaparken sabahın erken saatlerinde çadır çevresinde hareketlilik fark etti ve karşısında bir sürü çengel boynuzlu dağ keçisini buldu.

O anlarda görülen yaklaşık 20 kişilik sürü, yürüyüş grubu için hem sürpriz hem de güçlü görsel kareler sundu. Doç. Dr. Karabıçak, doğada karşılaştığı bu anları kayıt altına alıp ölümsüzleştirdi ve görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

görüntüleme ve paylaşım:

Karabıçak, benzer doğa gezilerini Samsun ve Karadeniz bölgesinde sürdüreceğini belirtti. Kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları sosyal medyada Doğadaki Cerrah isimli hesabından paylaşıyor. Bu paylaşımlar, hem bölgedeki yaban hayatına dikkat çekmeyi hem de doğa tutkusunu geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

çengel boynuzlu dağ keçisinin özellikleri:

Çengel boynuzlu dağ keçisi, halk arasında şamua veya kırkeçi olarak da anılıyor. Türün adı, boynuzlarının uç kısımlarının geriye doğru çengel şeklinde bükülmesinden geliyor. Türkiye'nin sarp ve yüksek dağlık alanlarında yaşayan bu keçiler, özellikle Karadeniz'in yüksek rakımlı, dik ve kayalık yamaçlarında gözlemleniyor.

Bu hayvanlar, dik yamaçlarda ve buzlu zeminde rahatça hareket etmelerini sağlayan özel bir anatomiye sahip. İnsanların kolay ulaşamayacağı bölgelerde dolaşabildikleri için yaşam alanlarını koruma açısından hassas ve önemli türler arasında yer alıyor. Ayrıca çengel boynuzlu dağ keçisi, IUCN Kırmızı Listesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında bildiriliyor.

Doç. Dr. Karabıçak ve ekibi, benzer karşılaşmaları ve doğal yaşam fotoğraflarını kaydetmeye devam edeceklerini, böylelikle hem görsel arşiv oluşturacaklarını hem de yaban hayatının farkındalığını artıracaklarını ifade etti.

Çengel boynuzlu dağ keçi sürüsü, cerrahın objektifine yakalandı