Karagöz sistemi COP31 güvenliğinde yoklama kaçağını ortaya çıkardı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen güvenlik tedbirleri çerçevesinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde akıllı yüz tanıma teknolojisiyle yapılan sorgulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen bir kişi tespit edilerek tebligat yapıldı.

Denetim kapsamı ve sorgulama detayları:

Bozüyük ilçesi Akpınar mevkiindeki D-650 kara yolu üzerinde yapılan uygulamalarda toplam 553 şahıs ve 274 araç kontrol edildi; ayrıca 824 MPTS sorgusu gerçekleştirildi. Bozüyük Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda ise Karagöz yüz tanıma sistemiyle 494 kişinin sorgulaması yapıldı ve bu kontroller sonucunda bir kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek işlem başlatıldı. Ayrıca hakkında yakalama kaydı bulunan bir araç yediemin otoparkına teslim edildi.

Güvenlik tedbirleri ve sonuçları:

Jandarma ekiplerinin uygulamaları, köpek unsurlarıyla desteklenen devriyelerle güçlendirildi. Yapılan denetimlerde kritik tesislerin korunmasına yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Yetkililer, COP31 süresince benzer güvenlik önlemlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

BİLECİK’TE KARAGÖZ YÜZ TANIMA SİSTEMİ YOKLAMA KAÇAĞINI TESPİT ETTİ