Karagümrük-Kayserispor randevusu Ozan Ergün yönetiminde

maç detayı:
TFF 1. Lig’in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında 02 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele, İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yapılacak.
hakem ataması:
Karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcı hakemleri olarak Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu görev alacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olarak bildirildi.
TFF 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KAYSERİSPOR ARASINDA 02 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK.
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