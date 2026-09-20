Karagüveç'te altyapı yenileniyor: kaymakam Aslan kanalizasyon çalışmalarını inceledi

Karagüveç köyünde kanalizasyon çalışmaları devam ediyor:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde, KÖYDES Projesi kapsamında yapımı süren kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan çalışma alanını ziyaret ederek sahada incelemelerde bulundu.

Çalışmanın ilerleyişi ve teknik bilgiler:

Kaymakam Aslan, projeyi yürüten yetkililerden çalışmaların mevcut durumu, gelinen aşama ve yürütülen işlemler hakkında bilgi aldı. Yetkililer, iş programına göre ilerlemenin sürdüğünü aktardı ve tamamlanma sürecinin takip edildiğini belirtti.

Yerel hizmete etkisi ve hedefler:

Aslan, KÖYDES Projesi ile köylerin altyapı ihtiyaçlarının yerinde tespit edilip çözüldüğünü vurguladı. Karagüveç'te yürütülen kanalizasyon çalışmasının, vatandaşların daha sağlıklı ve modern altyapı hizmetlerine kavuşması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Aslan, çalışmaların planlanan şekilde tamamlanması için sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI KARAGÜVEÇ KÖYÜNDE, KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI DEVAM EDEN KANALİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.