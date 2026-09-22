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Karahasanlı'da soğuk asfalt çalışmasıyla ulaşım daha konforlu

Merkezefendi Belediyesi, Karahasanlı'da Şehir Hastanesi çevresinde 23 bin metrekare soğuk asfalt uygulayarak ulaşım güvenliğini ve konforunu artırıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Karahasanlı'da soğuk asfalt çalışmasıyla ulaşım daha konforlu

Karahasanlı'da ulaşım konforu için kapsamlı adım

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım güvenliğini ve konforunu yükseltmek amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karahasanlı Mahallesi ve Şehir Hastanesi çevresinde yürüttüğü uygulamalar, bölge trafiği ve günlük yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, toplam 23 bin metrekare alanda soğuk asfalt uygulaması yapılıyor. Proje, özellikle hastane çevresindeki yoğun ulaşım akslarını kapsayarak yol yüzeylerinin dayanıklılığını ve sürüş konforunu artırmayı amaçlıyor.

saha incelemesi ve esnaf ziyareti:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Karahasanlı Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı ve bölgede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Başkan Doğan, yapılan çalışmanın mahalle halkının günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu vurguladı ve uygulamanın hayırlı olmasını diledi.

Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da benzer altyapı ve üstyapı müdahalelerinin devam edeceğini belirterek sahada tespit edilen gereksinimlere öncelik verileceklerini açıkladı. Yapılan uygulamaların, özellikle hastane çevresindeki güvenlik, erişilebilirlik ve trafik akışı üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YOL...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YOL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, KARAHASANLI MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI, MAHALLE ESNAFINI ZİYARET ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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