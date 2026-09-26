Karakaçan ile yollarda: köy çocuklarına kitap ve umut taşıyan proje

eşekle gelen dostoyevski: bir fikrin yolculuğu

Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Ersin Bilge, eşeği Karakaçan ile Türkiye'yi köy köy dolaşıyor. 2019'da başlattığı proje, hem kırtasiye hem de kitap dağıtımı yaparak kırsaldaki eğitim eşitsizliğine doğrudan müdahale etmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 18 bin köy çocuğuna ulaştı.

çocukluk hayalinden uygulamaya:

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde doğan Bilge, ilkokul yıllarında köylerine eşekle getirilen kalem ve defterleri hayal ettiğini anlatıyor. Yıllar sonra, bu anıyı eyleme dönüştürmek için Almanya'dan belirli dönemlerde Türkiye'ye geliyor ve Karakaçan'ın sırtında taşıdığı Türk ile dünya klasikleri, defter ve kalemleri köy okullarına dağıtıyor. Proje adını da bu buluşmadan alıyor: 'Eşekle Gelen Dostoyevski'.

eflani'de buluşma ve dağıtım:

Son olarak Karabük'ün Eflani ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu'nu ziyaret eden Bilge, beraberinde getirdiği kitapları ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere verdi. Eşek sırtında malzeme gören öğrenciler hem şaşırdı hem sevindi; etkinliğe Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya ve Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da katıldı.

Bilge, amacını şu sözlerle özetliyor: 'Bedenim Avrupa’da, ruhum bu ülkede. Şu ana kadar 25 ilde 18 bin köy çocuğuna dokundum. Aslında bu topraklarda dervişlik kültürünü yeniden hatırlatmak istiyorum.' Bu yaklaşımda, çocuklara Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana ve Ahmet Yesevi gibi isimleri sevgi diliyle tanıtma hedefi ön planda.

eşit eğitim imkânı ve gelecek hedefi:

Bilge, yola çıkış nedenini 'Bir çocuğun çantasında ne varsa diğerinde de olsun' sözleriyle açıklıyor ve sağlığı el verdiği sürece bu çalışmayı sürdüreceğini vurguluyor. En büyük hayalininse, 'bu ülkeden çıkan bir çocuğun edebiyat, fizik, matematik ve tıp alanında dünyaya damga vurması' olduğunu söylüyor.

Yolculuk sırasında kendi deneyimlerini de kaleme alan Bilge'nin üç kitabı bulunuyor: Eşekle Gelen Dostoyevski, Yüreğine Akanlar ve Yol Öyküleri. Proje, sembolik bir yöntemle kitap sevgisini ve eğitim hakkını görünür kılarken, kırsalda somut destek sunmayı sürdürüyor.

ALMANYA’DA ÇALIŞIRKEN ÇOCUKLUK HAYALİNİN PEŞİNE DÜŞEN 63 YAŞINDAKİ ERSİN BİLGE, EŞEĞİ KARAKAÇAN’LA BİRLİKTE KÖY KÖY, ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIYOR. KİTAP, DEFTER VE KALEMLERİ EŞEĞİNİN SIRTINDA TAŞIYAN BİLGE, BUGÜNE KADAR 25 İLDE YAKLAŞIK 18 BİN KÖY ÇOCUĞUNA ULAŞIRKEN, BU KEZ KARABÜK’ÜN EFLANİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.