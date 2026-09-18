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Karakaya'da sağanak köprü altındaki aracı sıkıştırdı, yolcular arka camdan çıkarıldı

Ürgüp'ün Karakaya köyünde etkili sağanak sonrası köprü altında sıkışan araçtaki kişiler, çevredekilerin arka camı kırarak kurtarmasıyla tahliye edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakaya'da sağanak köprü altındaki aracı sıkıştırdı, yolcular arka camdan çıkarıldı

Olayın ayrıntıları:

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyü'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından bölgede sel meydana geldi. Yağışla hızlanan su akışı köprü altından geçerken bir aracı sıkıştırdı ve içinde bulunan vatandaşlar kısa sürede hareket kabiliyetini yitirdi.

Müdahale ve kurtarma:

Olay yerindeki çevre sakinleri, suyun yükselmesiyle birlikte araçta mahsur kalanlara müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesiyle aracın arka camı kırılarak içerideki kişiler dışarı çıkarıldı ve güvenli bölgeye alındı.

Görüntüler ve tanıklıklar:

Kurtarma anı, bölgedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kısa sürede organize olan vatandaşların pratik müdahalesi ve araç içinde mahsur kalanların tahliye edilme süreci yer alıyor. Yetkililer, bölgedeki hava koşularına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

SEL SULARININ KÖPRÜ ALTINDA SIKIŞTIRDIĞI ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞLAR, ARKA CAMIN KIRILMASIYLA...

SEL SULARININ KÖPRÜ ALTINDA SIKIŞTIRDIĞI ARAÇTA BULUNAN VATANDAŞLAR, ARKA CAMIN KIRILMASIYLA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA TAHLİYE EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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