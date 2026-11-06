Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Karakoçan'da elektrik altyapısı modernize ediliyor: 25 milyon TL'lik yatırım

Fırat EDAŞ, Karakoçan'da yaklaşık 25 milyon TL'lik yatırımla havai hatları kaldırıp 3.500 m yeraltı kablosu, iki dağıtım merkezi ve 40 LED kuruyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karakoçan'da elektrik altyapısı modernize ediliyor: 25 milyon TL'lik yatırım

Karakoçan'da enerji altyapısı yenileniyor

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde elektrik arzının sürekliliğini sağlamak, arıza sayısını azaltmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir altyapı modernizasyonu başlattı. İlçede sürdürülen çalışmalar, bölge enerji şebekesinin işleyişini kökten iyileştirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Birinci etap için öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 25 milyon TL olarak belirtiliyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış ve dış etkenlere açık olan havai hat şebekesi aşamalı olarak kaldırılıyor; bunun için 2.500 metre yeraltı kazısı gerçekleştirildi ve proje dahilinde 3.500 metre yer altı kablosu döşeniyor. Ayrıca çevre dostu ve tasarruflu 40 adet LED armatür tesis ediliyor.

Trafolar ve dağıtım merkezleri:

Saha çalışmalarında teknolojik ömrünü dolduran 2 adet direk tipi trafonun sökümüne başlandı. Bu trafoların yerine enerji yönetimini daha güvenli ve stabil hale getirecek 2 adet modern Dağıtım Merkezi kurulacak. Yeni merkezlerin devreye girmesiyle arıza kaynaklı kesintilerin ve müdahale sürelerinin belirgin şekilde azalması hedefleniyor.

Hedefler ve takvim:

Fırat EDAŞ yetkilileri, Karakoçan’da başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasını öngörürken, ilçenin farklı bölgeleri ve köylerinde yatırımların 2027 yılında da devam edeceğini açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkına kesintisiz ve daha kaliteli enerji hizmeti sunulması amaçlanıyor.

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ENERJİ ARZININ SÜREKLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ...

FIRAT EDAŞ, ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ENERJİ ARZININ SÜREKLİLİĞİNİ VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ALTYAPI MODERNİZASYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BİRİNCİ ETAP KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA ELEKTRİK ŞEBEKESİ MODERNİZE EDİLİRKEN, İLÇENİN FARKLI BÖLGELERİNDE VE KÖYLERİNDE ALTYAPI YATIRIMLARININ 2027 YILINDA DA DEVAM ETMESİ PLANLANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt’ta sulama yatırımları verimi yükseltti: şeker pancarında 155 bin ton hed...
images

Kars’ta kış yükünü hafifleten düzenleme: indirimli doğal gaz limiti üç kata yakı...
images

Optimum hamlesiyle Rönesans Gayrimenkul kârını 175 milyon euroya taşıdı
images

Bursa'nın ekim ihracatı 4,2 milyar doları aştı, otomotiv ihracatı öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Iğdır'da yüksek zirveler erken kış örtüsüyle beyaza büründü

Kocaeli'de mezarlıklarda güvenlik ve düzen için duvar ve kapı yenilemeleri

İhsaniye saldırısında üç Kırşehirli esnaf hayatını kaybetti

Elazığ’da tel kırma kursuyla geleneksel el sanatları yeni kuşağa aktarılacak

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi