Karakoçan'da hafif ticari aracın tarlaya uçması: 5 kişi yaralandı

kaza detayı:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Çayırdam-Başyurt mevkiinde meydana gelen kazada, 16 AEG 483 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı; yaralılardan biri araçta sıkıştı.

müdahale ve kurtarma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve güvenlik:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayın nedenine ilişkin delil toplama çalışması yürüttü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer sürücü hatası olasılığı üzerinde duruyor.

ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA UÇTU:5 YARALI