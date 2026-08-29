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Karakoçan'da hafif ticari aracın tarlaya uçması: 5 kişi yaralandı

Çayırdam-Başyurt'ta 16 AEG 483 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya uçtu; araçta sıkışan biri de dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakoçan'da hafif ticari aracın tarlaya uçması: 5 kişi yaralandı

kaza detayı:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Çayırdam-Başyurt mevkiinde meydana gelen kazada, 16 AEG 483 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı; yaralılardan biri araçta sıkıştı.

müdahale ve kurtarma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

inceleme ve güvenlik:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayın nedenine ilişkin delil toplama çalışması yürüttü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer sürücü hatası olasılığı üzerinde duruyor.

ELAZIĞ&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA UÇTU:5 YARALI

ELAZIĞ'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ TARLAYA UÇTU:5 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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