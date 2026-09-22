Karakoçan'da köylerin altyapı yılı: 271 milyon liralık dönüşüm

Karakoçan'da 2026 hizmet bilançosu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 2026 yılı, köylere yönelik yoğun yatırım ve hizmet dönemi olarak kayda geçti. İlçe kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, KÖYDES, AFET ve Elazığ İl Özel İdaresi bütçelerinden toplam 271 milyon TL ödenek harcandığı bildirildi.

yapılan çalışmaların kapsamı:

Yetkililerce öne çıkarılan uygulamalar arasında altyapı çalışmaları, köy yolları düzenlemeleri, içme suyu temini, kilitli parke döşeme, kanalizasyon projeleri ve afet konutlarının altyapı işleri bulunuyor. Ayrıca çeşitli bakım ve onarım çalışmalarıyla köy yaşam alanlarının iyileştirildiği belirtildi.

Kaymakamlığın açıklaması, 2026 yazının hizmet ağırlıklı geçtiğini; pek çok projenin tamamlandığını, bazı işlerinse halen devam ettiğini vurguluyor. Harcamaların hangi bütçelerden karşılandığı açıkça ifade edildi ve kaynak dağılımının köy öncelikli yatırımlara yönlendirildiği aktarıldı.

kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Furkan Seyman, 2026 yılı için "2026 yılında köylerimizde inşaat yılı denilecek kadar işler yapıldı, tamamlandı ve halen devam eden işlerimiz var. 2026, hizmet yılı olarak dolu dolu bir yaz oldu." ifadelerini kullandı.

Seyman sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan tüm hizmetlerimiz yeterli mi, tabii ki değil. Gelecek dönemde girmediğimiz köyümüz kalmayacak. Vatandaşımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Devletimiz her zaman vatandaşın hizmetinde. Vatandaşlarımızın birlikte ve huzur içinde yaşaması için gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek."

Kaymakamlığın açıklaması, yatırımların kapsamını ve devam eden projelerin varlığını vurgulayarak ilçede hizmetlerin sürekliliğine işaret ediyor. Yetkililer, önümüzdeki dönemlerde hizmet ağını daha da genişletme hedefini koruduklarını belirtiyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN KAYMAKAMI FURKAN SEYMAN, 2026 YILININ İLÇEYE BAĞLI KÖYLERDE YOĞUN HİZMET VE YATIRIM DÖNEMİ OLARAK GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK, KÖYDES, AFET VE ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇELERİNDEN TOPLAM 271 MİLYON TL ÖDENEK HARCANDIĞINI AÇIKLADI.