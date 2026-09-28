Karakoçan'da orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Karakoçan'da yangın söndürüldü
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Çavuşyolu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile alevlerin yayılması engellendi ve yangın söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi ve inceleme:
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; edinilen bilgiye göre olayla ilgili inceleme başlatıldı ve sahada değerlendirmeler sürüyor.
ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
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