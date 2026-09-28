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Karakoçan'da orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Karakoçan ilçesi Çavuşyolu köyündeki orman yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karakoçan'da orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Karakoçan'da yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Çavuşyolu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile alevlerin yayılması engellendi ve yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; edinilen bilgiye göre olayla ilgili inceleme başlatıldı ve sahada değerlendirmeler sürüyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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