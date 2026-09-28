Karakoçan'da orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Karakoçan'da yangın söndürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Çavuşyolu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile alevlerin yayılması engellendi ve yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; edinilen bilgiye göre olayla ilgili inceleme başlatıldı ve sahada değerlendirmeler sürüyor.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ