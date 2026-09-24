Karaköprü merkezli 5.4 sarsıntı Malatya'da da hissedildi

Kısa bilgi:

AFAD verilerine göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, Malatya merkez ve ilçelerinde de hissedildi; resmi açıklamalarda şu ana dek bölgeden can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir bildirim yapılmadı.

Hissedilme ve yerel yansımalar:

Deprem anında Malatya'da kısa süreli panik yaşandı ve bazı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı. Yetkililer, kent genelinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Olayın hemen ardından herhangi bir yapı hasarı veya yaralanma bildirimi gelmediği, halkın normal yaşamına döndüğü öğrenildi.

SARSINTI MALATYA MERKEZ VE İLÇELERİNDE DE HİSSEDİLDİ.