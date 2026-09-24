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Karaköprü merkezli 5.4'lük deprem: Şanlıurfa'da eğitim 24.09.2026'de bir gün ara

Karaköprü ilçesi Pınarbaşı merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 24.09.2026 Perşembe günü okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü merkezli 5.4'lük deprem: Şanlıurfa'da eğitim 24.09.2026'de bir gün ara

Olayın merkez üssü ve büyüklüğü:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Pınarbaşı Mahallesi merkezli, saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde ve çevre illerde hissedildi.

Eğitime ara ve resmi açıklama:

Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle tedbir amacıyla eğitim-öğretime ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şıldak ayrıca, şu ana kadar il genelinde herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini belirtti.

Alınan önlemler ve vatandaşlara çağrı:

Valinin açıkladığı karar tedbir amaçlı olarak belirtildi; eğitim kurumları ve ilgili birimler durum değerlendirmesi yapacak. Yetkililer, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmelerini ve güvenlik önlemlerine uymalarını istedi.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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