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Karaköprü merkezli 5.4'lük sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Saat 10.40'ta merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğündeki deprem 7.39 km derinlikte kaydedildi, sarsıntı çevre illerde hissedildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaköprü merkezli 5.4'lük sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Karaköprü merkezli deprem bilgileri:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

sarsıntının detayları:

Sarsıntının odak derinliği 7.39 kilometre olarak bildirildi. Kayıtlara göre deprem nispeten sığ bir derinlikte gerçekleşti ve yerel ölçekte dikkate değer bir ivme oluşturdu.

hissedildiği bölgeler:

Deprem, çevre illerde de hissedildi; bölgede kısa süreli sarsıntı yaşandığı yönünde bilgiler geldi. Resmi hasar veya can kaybı bilgisi için AFAD ve yerel yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

SARSINTININ KORKUSUYLA İNSANLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

SARSINTININ KORKUSUYLA İNSANLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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