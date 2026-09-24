Karaköprü merkezli 5.4'lük sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Karaköprü merkezli deprem bilgileri:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak açıklandı.

sarsıntının detayları:

Sarsıntının odak derinliği 7.39 kilometre olarak bildirildi. Kayıtlara göre deprem nispeten sığ bir derinlikte gerçekleşti ve yerel ölçekte dikkate değer bir ivme oluşturdu.

hissedildiği bölgeler:

Deprem, çevre illerde de hissedildi; bölgede kısa süreli sarsıntı yaşandığı yönünde bilgiler geldi. Resmi hasar veya can kaybı bilgisi için AFAD ve yerel yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

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