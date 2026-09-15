Karaköprü operasyonunda yağma hükümlüsü adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa jandarmasının aranan şahıs çalışmalarında yeni başarı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Yapılan operasyonlar sonucunda hakkında yağma suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. isimli şahıs yakalandı.
Operasyon ve yakalama:
Şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar, Karaköprü ilçesinde yürütüldü. Ekiplerin planlı operasyonu doğrultusunda gerçekleştirilen müdahale sonucu 8 Eylül 2026 tarihinde Ö.D. gözaltına alındı. Olayda asayişi sağlayan jandarma birimleri, yakalamanın ardından gerekli işlemleri başlattı.
Adli süreç ve kurum açıklaması:
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, hükümlülüğünün infazı için cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.
ŞANLIURFA’DA 9 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!