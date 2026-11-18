operasyon ve yakalama:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada aranan iki kişi yakalandı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan şüpheli:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. adlı şahıs jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yağma suçundan aranan şüpheli:

Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs da Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Y.T. de adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

KARAKÖPRÜ’DE ARANAN 2 KİŞİ YAKALANDI