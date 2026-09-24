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Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 10.40'ta hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında bir vatandaş lokantadan terliksiz, çorapla dışarı kaçtı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:55

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaköprü'de deprem paniği: terliğini bırakan kişi çorapla dışarı çıktı

Karaköprü'de lokantada çorapla kaçış güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında bir lokantada yaşanan panik, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

görüntülerde panik anı:

Karelerde arkadaşlarıyla yemek yiyen bir vatandaşın, deprem şiddetlenince terliğini bırakarak terliksiz çorabıyla dışarı doğru fırladığı görülüyor. Masadakiler kısa süre içinde yerlerinden kalkıp dışarı çıkma çabası gösterdi.

etkiler ve gözlemler:

Saniyeler içinde oluşan telaş iş yeri içinde net olarak kayda geçti; görüntüler, deprem anındaki reflekslerin günlük yaşamda nasıl tezahür ettiğini gözler önüne seriyor.

ŞANLIURFA&#039;DA DEPREME LOKANTADA YAKALANAN BİR VATANDAŞIN TERLİKSİZ ÇORABIYLA DIŞARI KAÇTIĞI ANLAR...

ŞANLIURFA'DA DEPREME LOKANTADA YAKALANAN BİR VATANDAŞIN TERLİKSİZ ÇORABIYLA DIŞARI KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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