Karaköy'de turistin gasp edildiği iddiasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Olayın özeti:

Beyoğlu Hacımimi Mahallesi'nde 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kanada'dan İstanbul'a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, bindiği 34 TAE 35 plakalı takside gasp edildiğini ve çakıyla yaralandığını ileri sürdü.

İddialar ve araç içi gelişmeler:

Soliman, takside kendilerini 'Eleanor' ve 'Aisha' olarak tanıtan iki kadının araç kapılarını kilitleyerek kendisinden 6 bin 500 lira aldığını belirtti. İddialara göre taksimetrenin açılmadığını söyleyen turist, POS cihazıyla banka kartından zorla 3 bin 375 lira çekildiğini ifade etti. Şüphelilerin aracın içinden ayrılmasını engellemeye çalıştığını anlatan Soliman, bu sırada kadınlardan birinin çıkardığı çakıyla kollarında çizikler oluştuğunu iddia etti. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasına yansıdığı belirtildi.

Güvenlik görüntüleri ve tanık kayıtları:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksinin yol üzerinde durduğu, kadınların turistin araçtan indirilmesine çalıştığı ve ardından arbedenin geliştiği anlar görülüyor. Kayıtlarda, saldırganların turisti etkisiz hâle getirip araçtan uzaklaştıkları anlar da yer alıyor. Soliman, olayla ilgili görüntüleri, banka kayıtlarını ve doktor raporunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Sağlık raporu ve yaralanma detayları:

Olay sonrası Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik ve sol bileğinde yaklaşık 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Polis incelemesi ve yeni bulgular:

Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada Soliman'ın internette masaj hizmeti için anlaştığı bir kadınla 8 bin lira karşılığında randevulaştığı, Beyoğlu'ndaki bir işletmeye çağırdığı kişinin yanında iki kadının geldiği ve tartışma çıkması üzerine ücret talebinin 16 bin lira'ye çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede, kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından yaklaşık 3 bin 500 lira çekildiği kaydedildi.

Yakalanan şüpheli ve adli süreç:

Olayla ilgili sürdürülen çalışma kapsamında taksi şoförü S.Ö. (37) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "nitelikli yağma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Soliman'ın da şüphelilerden şikâyetçi olacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis, güvenlik kamerası kayıtları ve banka hareketlerini incelemeye devam ederek, olaydaki rollerin netleştirilmesi için delil topluyor.

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