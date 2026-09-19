Karaköy'de yoğun duman: siyah incir deposunda yangın devam ediyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kent merkezinden de görülen yoğun siyah dumanlar paniğe neden oldu. Olay, ilçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde, ihracata yönelik siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda saat 16.00 sıralarında başladı.

yangına müdahale:

Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve ekip sevk edildi. Ekipler alevlere ulaşmak ve çevredeki yapı ve araçlara sıçramasını önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin müdahalesi sürerken bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

deponun ve müdahalenin zorlukları:

Soğuk hava depolarında yangın söndürme çalışmaları özel zorluklar taşıyabiliyor; izolasyon malzemeleri ve ambalajlama unsurları alevlendiğinde yoğun duman oluşabiliyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ve araştırmanın sürdüğünü belirtti. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, etkilenen alan çevresinde kontrollü erişim sağlanıyor.

Olayla ilgili resmi kurumların ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor; vatandaşlara bölgeden uzak durma ve yetkililerin uyarılarına uyma çağrısı yapıldı. Yangının söndürülmesi ve hasarın belirlenmesi için çalışmaların uzun sürebileceği bildiriliyor.

İhraç edilen siyah incirlerin işlendiği soğuk hava deposunda yangın sürüyor