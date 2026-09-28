Dolar 48,9770 +0,12%
Euro 55,7046 -0,07%
Bist 12.529,04 -2,87%
Altın Gram 6.587,69 -3,18%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 99,00 +1,60%
--°

Karakucak şöleni Köşk'te Beyköy'ü bir araya getirdi

Aydın'ın Köşk ilçesindeki Beyköy Mahallesi çim sahada düzenlenen Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni, yoğun katılımla dayanışma yemeği ve sürpriz hediyelerle gerçekleşti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Karakucak şöleni Köşk'te Beyköy'ü bir araya getirdi

Köşk’te geleneksel güreş şöleni coşkuyla tamamlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, Beyköy Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği ile Beyköy Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni Kültür ve Dayanışma Festivali yoğun bir katılımla yapıldı. Etkinlik, mahalle çim sahasında gerçekleşerek yerel dayanışmanın ve spor kültürünün öne çıktığı bir gün yaşattı.

Organizasyon ve katılım:

Festivalin ağalığını Köşk Belediyesi Meclis Üyesi ve Beyköy'lü Mehmet Süyüm üstlenirken, organizasyon yerel dernek ve muhtarlığın koordinasyonuyla yürütüldü. Gün boyu süren etkinliklere yöre halkı, yakın çevre köylerden gelenler ve ilgililer yoğun ilgi gösterdi; katılımın yüksek olması, etkinliğin mahalle dayanışması açısından önemini vurguladı.

Program akışı ve sunumlar:

Sunuculuğunu Şehriban Tekce'nin yaptığı, güreş cazgırlığını ise Ali Ballıoğlu'nun üstlendiği programda, yarışmaların yanı sıra izleyicilere yönelik çeşitli sürprizler sunuldu. Festival boyunca gelen misafirlere dayanışma yemeği ikram edildi ve etkinlikte bazı katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Etkinlik, hem sporun hem de mahalle bağlarının güçlendiği bir gün olarak kayda geçti. Karakucak Gönüllü Güreş Şöleni, Beyköy'de kültür ve dayanışmayı ön plana çıkaran bir buluşma olmayı sürdürdü.

KÖŞK&#039;TE GÜREŞ ŞÖLENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

KÖŞK'TE GÜREŞ ŞÖLENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

67 yaşında yeniden duymaya başladı, ameliyatla iletişimi geri kazandı
images

Yönetim kuruluna yapay zekâ ve kurumsal yönetim uzmanları katıldı
images

Fe-MOF tasarımı prostat kanseri hücre yanıtını değiştiriyor
images

Kuduz farkındalığı için Kayseri Devlet Hastanesi'nde personel eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şanlıurfa'da iki operasyonda yaklaşık 10 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Amanos eteklerinde yayla evinde uyuşturucu bulundu: üç kişi tutuklandı

yenişehirde üniversite adaylarına 3 bin kitap dağıtıldı

Sinop'ta tezgâhlarda palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi