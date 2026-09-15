Karaman esnafları ahiliği 39. yılında bir araya getirdi

Karaman'da düzenlenen 39. Ahilik Haftası törenleri Cumhuriyet Parkı'nda başladı. Açılış programında Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şuayip Dik ile Ticaret İl Müdürü Adem Özcan birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilin ahisi seçilen Süleyman Tunç'a Vali Hayrettin Çiçek tarafından ahilik kaftanı giydirildi. Bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası etkinlik Türk Dili Parkı'nda sürdü ve burada katılımcılara ahilik pilavı ikram edildi.

Törenin öne çıkan anları:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti; ilin ahisine şed kuşatması yapıldı ve daha sonra plaket takdimi gerçekleştirildi. Etkinliğe Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ile il protokolü katıldı.

Görsel ve katılımcı öğeler:

Bando ve kortej yürüyüşü törene katılanlar tarafından izlendi; pilav ikramı ve kaftan giydirme töreni gibi ritüellerle ahilik geleneği yerel toplumla buluşturuldu. Program boyunca esnaf temsilcileri ve kurum yetkilileri hazır bulundu.

Etkinlikler, kent protokolünün ve esnaf kuruluşlarının katılımıyla tamamlandı ve kutlama programı halka açık öğelerle sonlandırıldı.

KARAMAN’DA 39. AHİLİK HAFTASI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.