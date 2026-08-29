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Karaman Kılbasan kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hayatını kaybetti

Karaman-Kılbasan yolunun 10. kilometresinde gece saat 01.00'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü Mustafa Altay hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 04:31

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 04:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman Kılbasan kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hayatını kaybetti

Karaman Kılbasan kara yolunda gece çarpışması

Karaman-Kılbasan kara yolunun 10. kilometresinde gece saat 01.00 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, 70 DC 903 plakalı otomobili kullanan Mustafa Altay (32) ile 70 ACU 649 plakalı otomobili kullanan Mehmet Ş. (20) olarak belirlendi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak ters dönerken, diğeri hurdaya döndü. Çarpışma sonrası olay yerinde yapılan ilk incelemede, direksiyon kısmında sıkışan sürücü Mustafa Altay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diğer sürücü Mehmet Ş. ise kazada yaralandı.

Müdahale ve adli işlemler:

Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet Ş.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Mustafa Altay'ın cenazesi hastane morguna nakledildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenine ilişkin teknik ve adli incelemeler sürüyor.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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