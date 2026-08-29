Karaman Kılbasan kara yolunda gece çarpışması: bir kişi hayatını kaybetti

Karaman Kılbasan kara yolunda gece çarpışması

Karaman-Kılbasan kara yolunun 10. kilometresinde gece saat 01.00 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, 70 DC 903 plakalı otomobili kullanan Mustafa Altay (32) ile 70 ACU 649 plakalı otomobili kullanan Mehmet Ş. (20) olarak belirlendi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarak ters dönerken, diğeri hurdaya döndü. Çarpışma sonrası olay yerinde yapılan ilk incelemede, direksiyon kısmında sıkışan sürücü Mustafa Altay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diğer sürücü Mehmet Ş. ise kazada yaralandı.

Müdahale ve adli işlemler:

Kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet Ş.'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Mustafa Altay'ın cenazesi hastane morguna nakledildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenine ilişkin teknik ve adli incelemeler sürüyor.

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