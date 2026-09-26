Karaman'da anlık hakimiyet kaybı direğe çarptı: sürücü yara almadı

Karaman'da kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Karaman Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 42 DSS 31 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve aydınlatma direğine çarptı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta ve aydınlatma direğinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparak gerekli çalışmaları başlattı.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KALDIRIMDAKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA VE AYDINLATMA DİREĞİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU.