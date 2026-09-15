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Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda park halindeki araçlara çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Karaman Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu sürücü F.T. ile birlikte üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da Atatürk Bulvarı'nda park halindeki araçlara çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü F.T. idaresindeki 06 NT 734 plakalı Volvo marka otomobil, yol kenarında park halinde duran 06 HC 0491 plakalı Fiat marka araca arkadan çarptı.

oluşan hasar ve etki:

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilin temas ettiği yanındaki iki park halindeki araçta da maddi hasar oluştu. Olay, araçların birbirine temas etmesiyle kısa sürede zincirleme bir etki yarattı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

yaralıların müdahalesi ve soruşturma:

Kazada sürücü F.T. ile birlikte toplam üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi sahada yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN&#039;DA BİR OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ...

KARAMAN'DA BİR OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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