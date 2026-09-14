Dolar 48,6175 +0,13%
Euro 56,1361 -0,33%
Bist 14.318,81 -1,03%
Altın Gram 6.761,45 -1,89%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,31 +3,54%
--°

Karaman'da balkon kazası: 37 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Karaman Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde üçüncü kattaki balkondan düşen 37 yaşındaki Akif Can, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da balkon kazası: 37 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Karaman'da Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, üçüncü kattaki balkona çıkan Akif Can (37)'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bina önünde önlem aldığı sırada Can, aniden dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Can kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından binada ve balkonda inceleme yapan ekipler, kazanın nedenine ilişkin delil ve bulguları topladı.

soruşturma ve inceleme:

Olay yeri inceleme ekipleri, düşüşün meydana geldiği balkon ve apartman çevresinde detaylı tespit yaptı. Polis ekipleri ise olayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve incelemeler tamamlanana kadar ek bilgi verilmeyeceğini belirtti.

Olay, mahalle sakinleri arasında üzüntü yaratırken, yetkililer vatandaşları benzer durumlarda derhal yetkili mercilere haber vermeleri konusunda uyardı. Soruşturma sürecinde toplanan bulgular, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için değerlendiriliyor.

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ OLAYIN YAŞANDIĞI BİNA VE BALKONDA İNCELEME YAPTI

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ OLAYIN YAŞANDIĞI BİNA VE BALKONDA İNCELEME YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi
images

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı
images

Ağustos operasyonlarında Tekirdağ'da silah, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçi...
images

Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Özel eğitimde bütüncül destek ve uygulamalı becerilere vurgu

Tuva Atasever ankaralı öğrencilere uzay görevi deneyimlerini anlattı

Ruhsatsız ocakta ölüm: beş kişi adliyeye sevk edildi

işçileri taşıyan minibüs karşı şeride geçip ağaca çarptı: 14 yaralı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi