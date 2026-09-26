Karaman'da çarpıp kaçan araç 16 yaşındaki bisikletliyi yaraladı

kaza detayları:

Karaman'ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki Oğuz Kaan Ş. ile bir araç temas etti. Olayda bisiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yola savruldu.

Çarpışmanın ardından bisiklet ve sürücü yola savrulurken, kazaya karışan aracın plakası henüz tespit edilemedi ve sürücü olay yerinden ayrıldı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeye yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışan ve çarpma sonrası olay yerinden ayrılan sürücü ile aracın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’DA PLAKASI HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR ARACIN ÇARPTIĞI BİSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.