Karaman'da çevre yolunda araç kazası

Karaman'da elektrik altyapı çalışması nedeniyle açılan kazıya bir otomobilin düşmesi sonucu araç takla atarak ters döndü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta belirgin maddi hasar oluştu.

Kaza zamanı ve yer bilgisi:

Kaza, saat 22.45 sıralarında Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 70 ACN 762 plakalı BMW marka otomobil, çalışmaya açılan çukura düştü ve takla atarak ters döndü.

Görgü tanıkları, basın ve soruşturma:

Kazada yaralanan olmadığı kaydedilirken, araçta maddi hasar oluştu. Olay yerinde bulunan ve araç sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, görüntü çeken basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Emniyet ekipleri tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapıldı.

KARAMAN'DA ELEKTRİK ALTYAPI ÇALIŞMASI NEDENİYLE KAZILAN ALANA DÜŞEN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ.