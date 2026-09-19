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Karaman'da çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Çöp kamyonundan düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Furkan Tarım, 8 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti; cenazesi Ahmet Yesevi Camisi'nde kılındı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Karaman'da 8 gün önce çöp kamyonundan düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Furkan Tarım, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş tarafından uğurlanan Tarım için tören düzenlendi.

cenaze töreni:

Furkan Tarım için ilk olarak Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Tarım'ın yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze, dualar eşliğinde şehir mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

kaza ve sağlık müdahalesi:

Kaza, 8 gün önce Ahmet Yesevi Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülüğünü U.K. (36)'nin yaptığı Karaman Belediyesi'ne ait 70 AG 686 plakalı çöp kamyonu kasisten geçtiği sırada aracın arkasında bulunan temizlik işçileri Mehmet Ş. (37) ile Furkan Tarım dengelerini kaybederek asfalt zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere olay yerinde ilk müdahale yapıldı; her iki işçi de ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Tarım, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Konya'daki müdahalelere rağmen Tarım hayatını kaybetti.

Olay, çöp toplama görevini yapan personelin çalışma koşulları ve iş güvenliği risklerini tekrar gündeme getirdi. Yetkililerin ve ilgili birimlerin alınacak önlemler konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

KARAMAN’DA 8 GÜN ÖNCE ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI...

KARAMAN’DA 8 GÜN ÖNCE ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 28 YAŞINDAKİ TEMİZLİK İŞÇİSİ FURKAN TARIM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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