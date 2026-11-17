Çobanın cenazesi köyünde defnedildi:

Karaman'da koyunlarını otlatmak için gittiği Hacıbaba Dağı'nda ölü bulunan 18 yaşındaki Ramazan Kıyak dün yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemler tamamlandıktan sonra genç çobanın cenazesi Muratdede köyüne getirildi.

Öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, cenaze törenine katılanların duaları eşliğinde genç, köy mezarlığına defnedildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kıyak koyunları otlatmak üzere gittiği dağlık alandan babası M.K. ile telefonla görüşerek durumunun iyi olmadığını söyleyip yardım istedi. Bir süre sonra oğluna ulaşamayan baba, bölgede çobanlık yapan yakınlarından yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Yapılan aramalarda Kıyak, yanında götürdüğü tüfekle birlikte göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

Soruşturma ve yetkililerin açıklamaları:

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Yetkililer, olay yerinde ve otopside elde edilen bulguların incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Genç çobanın ölümü, köyde üzüntüyle karşılandı; cenaze törenine yakınları ve komşuları katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

GENCİN CENAZESİ, BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP MERKEZE BAĞLI MURATDEDE KÖYÜNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN KÖY MEZARLIĞINDA DUALARLA DEFNEDİLDİ.