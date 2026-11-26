Kaza detayları:

Kazanın meydana geldiği adres, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi olarak bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 70 ADE 550 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Şahin Yaşar (44), İl Özel İdaresi’nden çıkan kepçe yüklü tıra yandan çarptı.

Tır sürücüsü F.K. idaresindeki 70 DR 231 plakalı araçtaki çarpmanın etkisiyle Yaşar, tırın dorsesinin altında kaldı ve ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane süreci:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı motokurye ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaşar kurtarılamadı.

Soruşturma ve inceleme:

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yürüttü. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA KEPÇE YÜKLÜ TIRA YANDAN ÇARPAN MOTOKURYE, KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI.